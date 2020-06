Erst vor wenigen Wochen machten üble Trennungsgerüchte die Runde. Fans munkelten, ob Cathy (32) und Mats Hummels (31) womöglich nicht mehr zusammen sind. Auslöser der Spekulationen: Weder die Moderatorin noch der Fußballer teilten in letzter Zeit verliebte Pärchenschnappschüsse. Doch Pustekuchen, von wegen Trennung – das beweist nun dieser romantische Post zum Hochzeitstag, den Cathy im Netz für ihren Gatten verfasst.

Genau heute vor fünf Jahren gaben sich Cathy und Mats das Jawort. Anlässlich des besonderen Liebesjubiläums widmet die 32-Jährige ihrem Mann bei Instagram liebevolle Zeilen. "Es gibt in jeder langen Beziehung, wir sind seit 13 Jahren zusammen, Höhen und Tiefen, aber wisst ihr, was das Wichtigste ist: Zu lernen, was wahre Liebe bedeutet und was wirklich wichtig ist im Leben", schreibt sie und teilt dazu ein Foto, das offenbar bei ihrer Hochzeit entstanden ist. In so einer langen Beziehung sei es wichtig, den anderen genau so zu akzeptieren, wie er ist und sich gegenseitig zu unterstützen: "Wenn man sein Herz verschenkt hat an den Einen, dann nimmt man es auch nicht mehr zurück."

Cathy und Mats sind schon lange dafür bekannt, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Deswegen kann die Dirndl-Designerin die ständigen Trennungsspekulationen nur schwer nachvollziehen. "Ich bekomme das natürlich mit, und das macht mich traurig", gab Cathy im Interview mit Bild Ende Mai zu.

