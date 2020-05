Cathy Hummels (32) räumt mit den Gerüchten auf. Seit 2015 ist die Influencerin mit dem Fußballer Mats Hummels (31) glücklich verheiratet. Vor zwei Jahren wurde die Liebe der beiden durch die Geburt des ersten gemeinsamen Sohnes Ludwig gekrönt. Da der Sportler in Dortmund kickt und die Beauty mit dem Nachwuchs in München wohnt, pendelt das Paar schon seit Längerem zwischen zwei Wohnsitzen. Daher bekommen die Fans auf Social Media selten Pärchen-Pics der beiden zu Gesicht und spekulieren des Öfteren, ob die beiden noch zusammen seien. Diese Frage beantwortet Cathy jetzt ganz deutlich.

"Wir sind nicht getrennt! Wir sind ein Paar und planen gerade unseren Hochzeitstag", stellt sie im Bild-Interview klar. Ihr Privatleben würden Mats und die 32-Jährige einfach für sich behalten. Es sei das Wichtigste, dass es für die beiden funktioniere und ihr Sohn dabei glücklich sei. "Das ist er. Daheim in München und, so oft es geht, mit oder bei Papa in Dortmund." Die ständigen Spekulationen um eine mögliche Trennung gehen offenbar nicht spurlos an Cathy vorüber: "Ich bekomme das natürlich mit, und das macht mich traurig."

Doch warum lebt die Designerin nicht mit ihrem Partner im Ruhrgebiet? "Jeder muss herausfinden, was ihn glücklich macht. Mats braucht seinen BVB und ich meine Familie in München und meine Freunde", erklärt sie. Die Familienzeit würden sie dadurch umso intensiver genießen, und das sei mindestens genauso schön. Das Zuhause des Trios sei nach wie vor die bayerische Landeshauptstadt, und nach der aktiven Karriere des 31-Jährigen würden sie dort "alt und schrumpelig" werden.

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im April 2020

Instagram / aussenrist15 Mats und Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Mai 2020



