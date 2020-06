Der Tod von Jas Waters versetzte ihre Familie, Freunde und Fans vergangene Woche in große Trauer. Mit nur 39 Jahren war die Drehbuchautorin, bekannt durch ihr Mitwirken an der beliebten Serie This Is Us, tot aufgefunden worden. Wie sich später herausstellte, hatte sich die Journalistin das Leben genommen. Nun gibt es neue Erkenntnisse über ihr Leben: Jas hatte jahrelang unter Depressionen gelitten und sich deswegen schon einmal fast das Leben genommen.

Das offenbarte Jas selbst bereits 2014 auf ihrem Blog JasFly.com: "Mit 19 wurden bei mir das erste Mal Depressionen diagnostiziert. Ich hatte eine schwere Kindheit und eines Tages hat es mich alles eingeholt. Ich dachte, ich könnte nicht noch einen Tag mit dieser Traurigkeit leben!" Dann habe sie eine ganze Flasche an Schmerzmitteln zu sich genommen – dann jedoch begriffen, dass sie nicht sterben wolle: "Es reicht aus, wenn dir der Magen ausgepumpt wird, um dich ein Leben lang zu erschrecken!", erklärt Jas in dem Eintrag und schilderte weiter: "Die Angst in den Augen meines Vaters hat mich dazu gebracht, lernen zu wollen, mit den Depressionen zu leben!"

Ihr Vater Joseph schwärmte zudem im Interview mit Daily Mail von seiner Tochter: "Sie war brillant, konnte sich toll artikulieren, war eine schöne, junge Frau!" Jas habe all ihr Leiden über die Jahre nicht verdient, erklärte er weiter.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Der Cast von "This Is Us" bei den SAG Awards

Twitter / Jas Waters Jas Waters, Journalistin

Twitter / Jas Waters Jas Waters, Drehbuchautorin



