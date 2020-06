Tekashi69 hat nach dem Release seines neuesten Features mit Nicki Minaj (37) die Spendierhosen an! Am vergangenen Freitag erschien ihr zweites gemeinsames Lied "Trollz" – die "Queen of Rap" trug für das Video extra ihre Haarpracht im Tekashi-Style knallbunt. Mit einem Teil des Erlöses ais dem Lied wollen die beiden allerdings nicht nur in einen Kautionsfonds einzahlen, sondern den Musikliebhabern auch einen weiteren Gefallen tun: Der Bühnenstar will sich den schönsten TikTok-Clip heraussuchen und dafür umgerechnet 9.000 Euro lockermachen!

"Das beste TikTok-Video mit 'Trollz' gewinnt 10.000 Dollar!", schrieb der auch als 6ix9ine bekannte New Yorker auf Instagram. Aber auch einen Zweit- und einen Drittplatzierten wird es geben. Diese sollen umgerechnet rund 4.500 Euro beziehungsweise 900 Euro bekommen – das Geld für die hinteren beiden Plätze kommt aus Nickis Tasche, während Tekashi sein Portemonnaie für den Sieger öffnen will. Der Grund für die Aktion: "Trollz" soll auf dem ersten Platz der Charts landen.

Während der Track im Netz durch die Decke geht und am Wochenende schon 87 Millionen mal auf YouTube angeklickt wurde, erhielt die 37-Jährige einen ziemlichen Shitstorm für die erneute Zusammenarbeit mit dem umstrittenen und mehrfach vorbestraften Tekashi. "Ich habe keine Angst vor Internet-Trollen, Blogs oder anderen Künstlern. Ich springe nicht auf Hypes auf. Viele werden nie wissen, wie es sich anfühlt, einen eigenen Kopf zu haben", rechtfertigte Nicki ihre Entscheidung in einem mittlerweile gelöschten Tweet.

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj und Tekashi69 im Juni 2020

Instagram / 6ix9ine Tekashi69 und Nicki Minaj

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj, Rapperin



