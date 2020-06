Jetzt steht es fest! Die BET Awards werden seit 2001 verliehen. Mit der Auszeichnung sollen vor allem afroamerikanische Künstler und Menschen aus Minderheitsgruppen für ihre außerordentlichen Leistungen in den Bereichen Musik, Sport und Schauspiel geehrt werden. 2020 werden die Preise in den 18 Kategorien aufgrund der aktuellen Lage in einer virtuellen Show am 28. Juni verliehen. Das sind die in diesem Jahr Nominierten!

Über die meisten Nennungen kann sich Drake (33) freuen. Er wurde stolze sechs Mal nominiert. Unter anderem als "Bester männlicher Hip-Hop-Künstler", für das "Video des Jahres" und gleich zweimal für die "Beste Collaboration". Zum einen für "No Guidance" mit Chris Brown (31) und zum anderen für "Life is Good" mit Future (36). Dicht gefolgt wird der erfolgreiche Rapper von Megan Thee Stallion und Roddy Ricch, die beide je fünf Nominierungen ergattern konnten.

R&B-Königin Beyoncé (38) kann sich derweil darüber freuen, in vier Kategorien nominiert zu sein. Auch die "Truth Hurts"-Hitmacherin Lizzo (32) hat dieses Jahr vier Chancen, einen der begehrten Awards mit nach Hause zu nehmen. 2019 war sie dreimal nominiert, konnte aber keinen Preis gewinnen.

Getty Images Megan Thee Stallion auf der Fashion Week in NYC im Februar 2020

Getty Images Beyoncé bei der "Der König der Löwen"-Premiere in Hollywood im Juli 2019

Getty Images Lizzo bei den Naacp Image Awards in Pasadena im Februar 2020



