Die Sportwelt trauert um Luce Douady! Die 16-Jährige hatte zu den Nachwuchstalenten im Klettern gehört. Der Sport war die Leidenschaft der jungen Französin gewesen und sie hatte in vier Jahren als Vertreterin für ihr Land bei den Olympischen Spielen antreten wollen. Vergangenes Jahr war sie bereits Junioren-Weltmeisterin im Bouldern geworden, bei dem ohne Seil und Gurt geklettert wird. Doch nun machen schockierende Nachrichten die Runde: Luce ist bei einem Unfall tödlich verunglückt!

Wie Daily Mail am vergangenen Sonntag bekannt gab, war die Sportlerin an diesem Tag mit Freunden in einem Klettergebiet in der Nähe von Grenoble, in den französischen Alpen, unterwegs. Als sie auf eine Kletterroute zusteigen wollte, passierte die Tragödie: Sie stürzte etwa 150 Meter in die Tiefe und starb. "Luce war ein vielversprechendes junges Talent des französischen Kletterteams", schrieb der französische Bergsteigerverband in einem Statement auf seiner Webseite. Ihre Kameraden und Trainer stünden unter Schock.

Das ist nicht das erste Unglück in den Bergen, das Schlagzeilen macht. Im vergangenen Jahr war der österreichische Bergsteiger David Lama mit zwei Freunden im kanadischen Banff-Nationalpark von einer Lawine erwischt worden. Tagelang hatten Rettungskräfte nach ihnen gesucht, doch am Ende konnten sie nur noch ihre Leichen bergen.

Instagram / luce_douady Luce Douady, 2017

Instagram / davidlama_official Bergsteiger David Lama

Instagram / davidlama_official Bergsteiger David Lama



