Große Trauer um Willie Thorne (✝66)! Der berühmte Snookerspieler und ehemalige "Stricly Come Dancing"-Star ist tot. Thorne hat eine 26-jährige Karriere als Profi-Spieler hinter sich und gewann in seiner aktiven Zeit vierzehn Titel. Aber auch auf das Tanzparkett wagte er sich und trat zusammen mit der professionellen Tänzerin Erin Boag bei dem beliebten BBC-Tanzwettbewerb "Stricly Come Dancing" 2007 an. Nun ist er am frühen Dienstagmorgen im Alter von 66 Jahren verstorben.

Wie seine Betreuerin, Julie O'Neill, auf GoFundMe erklärte, war der 66-Jährige in einem spanischen Krankenhaus gestorben, nachdem er in ein künstliches Koma versetzt worden war. Thorne, der im März ankündigte, an Leukämie zu leiden, wurde letzte Woche mit niedrigem Blutdruck ins Krankenhaus eingeliefert. "Willie hatte einen septischen Schock und reagierte auf keine Behandlung. Daher traf das Krankenhaus die Entscheidung, die Maschinen auszuschalten", erklärte Julie. "Ich war bis zu seinem Ende bei ihm und habe ihm Nachrichten von Menschen vorgelesen", fügte sie hinzu. Willie sei friedlich eingeschlafen und seine Kinder hätten sich zuvor von ihm verabschieden können.

Auch seine ehemalige Tanzpartnerin, Erin Boag, nahm bereits mit einem Twitter-Post Abschied: "Es ist sehr traurig, zu hören, dass Willie Thorne verstorben ist. Ich habe wirklich wundervolle Erinnerungen an die Zeit, die ich mit ihm verbracht habe. Ich fühle mich geehrt, mit diesem großartigen Mann getanzt zu haben."

Getty Images Willie Thorne, Snookerspieler

Getty Images Willie Thorne bei den World Snooker Championship 1988 in Sheffield

Getty Images Erin Boag, Tänzerin



