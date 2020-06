Große Trauer in der Kennedy Family! Die amerikanische Diplomatin Jean Kennedy Smith (✝92) hat sich vor allem durch ihr unermüdliches Engagement für Menschenrechte einen Namen gemacht. Aber am bekanntesten ist die Aktivistin wohl dafür, dass sie die jüngste Schwester des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy (✝46) war. Jetzt gibt es eine erschütternde Nachricht von der Politikerin: Im Alter von 92 Jahren ist sie nun verstorben.

Gegenüber der New York Times hat Kym Maria Smith, die Tochter von Jean, bestätigt, dass ihre Mutter am 17. Juni gestorben sei. Die genaue Todesursache hat sie nicht genannt, aber preisgegeben: Ihre Mutter sei friedlich in ihrer Wohnung in Manhattan eingeschlafen. Mit der "Chronicles of Courage"-Autorin ist nun das letzte lebende von einst acht Geschwistern des 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten gestorben.

Besondere Anerkennung hat die vierfache Mutter für ihre Rolle im Nordirlandkonflikt erhalten. Jean war von 1993 bis 1998 als US-Botschafterin in Nordirland tätig und ebnete dort den Weg für ein Friedensabkommen. Aufgrund ihres Engagements verlieh ihr die irische Präsidentin Mary McAleese sogar eine Ehrenbürgerschaft.

Getty Images Stephen Kennedy Smith und Jean Kennedy Smith in East Hampton im August 2017

Getty Images Jean Kennedy Smith bei einer Pressekonferenz in Rom im Januar 1965

Getty Images Jean Kennedy Smith auf einer Gala in NYC im April 2001



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de