Yeliz Koc (26) hat es gerade nicht leicht! Die Influencerin scheint in den vergangenen Tagen vom Pech verfolgt zu sein. Zuerst wurden sie und ihr Welpe Luna von einer Wespe gestochen und sie musste für ihren Vierbeiner sogar den Notdienst anrufen. Gleichzeitig kämpft sie seit einem Hotelbesuch mit einem juckenden Ausschlag am Körper. Doch damit nicht genug: Yeliz' Badezimmer wird derzeit von einem riesigen Schwarm von Tierchen belagert!

"Es ist alles voll mit Viechern. Leute, ich werde verrückt. Ach, du Scheiße, so etwas habe ich noch nie erlebt", erklärt die Reality-TV-Beauty am Donnerstagabend geschockt in ihrer Instagram-Story, während sie mit ihrer Kamera durch den Raum schwenkt. Tatsächlich ist die Decke komplett mit kleinen Fliegen übersät. Da kann die 26-Jährige nur sprachlos den Kopf schütteln. Sie wisse auch noch gar nicht, wie sie den tierischen Befall wieder loswerden soll.

"Ich kann wirklich zugeben, dass ich mit meinen Nerven die letzten Tage wirklich am Ende bin", gibt Yeliz offen zu. Irgendwie komme gerade alles auf einmal auf sie zu, das mache sie richtig fertig. "Das Wespennest, dieser Ausschlag, mein Badezimmer. Ich weiß, wo meine Treppe ist, trotzdem knalle ich seit Tagen dagegen", zählt sie die Vorfälle der vergangenen Zeit auf.

