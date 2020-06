Yeliz Koc (26) bangt um die Gesundheit ihres kleinen Welpen! Nach der Trennung von ihrem Partner Johannes Haller (32) legte sich die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin vor wenigen Wochen einen niedlichen Vierbeiner zu. Auch ihrer Community will die Beauty die englische Bulldogge namens Luna nicht vorenthalten. Jetzt hatte das Duo allerdings mit einem schmerzhaften Vorfall zu kämpfen: Luna und ihr Frauchen wurden von einer Wespe gestochen. Der Stich der Fellnase schwoll so stark an, dass Yeliz sogar den Notdienst anrief!

Kurz nachdem Yeliz' Welpe von der Wespe gestochen wurde, schien alles noch harmlos zu sein. Wenige Stunden später wurde aber nicht nur die Stelle über dem Auge des Vierbeiners dick, sondern auch seine Atmung veränderte sich. "Heute Nacht hat sie sehr laut geatmet und auch schnell, dann hab ich den Notdienst angerufen", erzählte Yeliz in ihrer Instagram-Story. Ihre Sorge war groß, dass sich der Gesundheitszustand ihres tierischen Kuschelpartners weiter verschlechterte. Doch der Tierarzt gab Entwarnung. Yeliz soll lediglich die Einstichstelle am Fell ihres Welpen im Auge behalten.

Kurze Zeit später habe sich die Atmung der Hündin wieder beruhigt. "Also da bin ich richtig glücklich drüber, dass da nichts passiert ist und es ihr einfach gut geht", gestand Yeliz total erleichtert. Und nicht nur der Bulldogge geht es wieder besser: "Mein Wespenstich tut auch gar nicht mehr weh", teilte die TV-Bekanntheit mit.

Instagram / _yelizkoc_ Der geschwollene Wespenstich an Yeliz' Hundewelpe Luna

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrem Hundewelpen Luna, Juni 2020

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Ex-Bachelor-Kandidatin



