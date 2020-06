Herzogin Kate (38) ist zurück! In den vergangenen Wochen hatten sich auch die britischen Royals aufgrund der weltweiten Gesundheitskrise notgedrungen zurückziehen müssen. So hatten Prinz William (37) und seine Familie ihre Fans lediglich via Videocalls oder Insta-Clips begeistert. Doch jetzt nehmen die Mitglieder der britischen Königsfamilie nach und nach ihre ersten Termine nach dem Lockdown wahr – wie nun auch Kate: Die dreifache Mama strahlte bei dem Besuch eines Gartencenters im superlässigen Look bis über beide Ohren!

Schon am Donnerstag machte sich die Brünette laut Daily Mail in die Grafschaft Norfolk auf, die ganz in der Nähe ihres Zuhauses Amner Hall liegt. In der Gemeinde im Osten Englands besuchte die 38-Jährige das Fakenham Garden Center und sorgte dort wohl nicht nur mit ihrem Wissen über Pflanzen für einen Wow-Moment: Kate erschien in einem total legeren Outfit aus brauner Jeans, blauer Bluse, brauner Weste und lockeren Sneakers. Ihre Haare trug die Beauty ganz entspannt hochgesteckt – und hätte damit glatt als echte Gärtnerin durchgehen können!

Wie Kate durften auch einige andere Royals zuletzt wieder etwas frische Luft in der Öffentlichkeit schnuppern: Prinz Charles (71) wagte sich schon am vergangenen Dienstag gemeinsam mit seiner Ehefrau Camilla (72) vor die Tür, als die beiden ein Krankenhaus in Gloucestershire besuchten. William tat es ihnen gleich und machte Station bei einer Bäckerei in King's Lynn.

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im Fakenham Garden Centre in Norfolk

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate in Norfolk, Juni 2020

Anzeige

Getty Images Prinz William in King's Lynn, Juni 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de