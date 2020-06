Heute ist es so weit: Alessio Lombardi (5) feiert seinen fünften Geburtstag. Trotz seines jungen Alters hat der Spross des einstigen DSDS-Traumpaares Sarah (27) und Pietro Lombardi (28) schon viel erlebt. Direkt nach seiner Geburt musste er wegen eines angeborenen Herzfehlers eine risikoreiche Operation über sich ergehen lassen. Mittlerweile sind seine Eltern dankbar und glücklich, dass ihr Sohnemann so gesund ist. Heute widmete Papa Pietro seinem Alessio ein besonders rührendes Geburtstagsständchen.

Der Musiker teilte ein Video auf seinem Instagram-Kanal, mit einem kleinen Song, in dem er die Gefühle für Alessio verarbeitet hat. "Egal, ob du lachst, egal, ob du weinst, egal, ob du glücklich oder traurig bist, ich werde immer für dich da sein", singt Pietro aus vollem Herzen. "Du sollst wissen, dass du alles bist", betont er eindringlich. Sein Blick lässt eine Mischung aus Vaterstolz und bedingungsloser Liebe erkennen. Den Clip hat er mit den Worten "Heute ist dein fünfter Geburtstag, ich bin stolz, dein Papa zu sein. Unglaublich, wie die Zeit rennt. Papa ist immer da, ich liebe dich", ergänzt.

Wie sehr die gesundheitlichen Komplikationen nach der Geburt des kleinen Knirpses Pietro belastet haben, machte er an Alessios vorjährigem Geburtstag mit einem Posting deutlich. "Vier Jahre, mein Kämpfer. Der schönste und gleichzeitig schlimmste Tag in meinem Leben", gab der Sänger damals in einem bewegenden Beitrag auf Instagram preis.

Anzeige

Facebook / Pietro Lombardi Pietro und Alessio Lombardi, 2015

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit Alessio

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Alessio und Pietro Lombardi



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de