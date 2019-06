Wie die Zeit vergeht – das denken sich momentan wohl Sarah (26) und Pietro Lombardi (27)! Der Sohnemann des einstigen Traumpaares feiert heute bereits seinen vierten Geburtstag. Bevor der Ehrentag des Knirpses in wenigen Stunden gebührend zelebriert wird, meldete sich kurz nach Mitternacht Papa Pie mit emotionalen Zeilen zu Wort: Schließlich bringt der 19. Juni auch negative Erinnerungen mit sich.

"Vier Jahre, mein Kämpfer. Der schönste und gleichzeitig schlimmste Tag in meinem Leben", begann der Sänger seinen rührenden Post auf Instagram. Alessio (4) war 2015 mit einem Herzfehler zur Welt gekommen und musste kurz nach seiner Geburt sogar mehrmals operiert werden. "Wir haben so lange gewartet, es war unbeschreiblich dieses schöne Gefühl. Bis die Ärzte uns sagten, dass unser kleiner Alessio nicht atmet. So leer habe ich mich noch nie gefühlt, ich war wie tot. Als ich mit dir im Reanimationsraum war und deine kleine kalte Hand gehalten habe, während drei Ärzte versuchten, dir zu helfen, spürte ich diese krasse Bindung", erinnerte er sich an den Tag der Entbindung zurück.

Abschließend widmete er auch seiner Ex-Frau Sarah liebevolle Worte – denn trotz Scheidung haben die zwei ihrem Kleinen zuliebe weiterhin ein gutes Verhältnis. "Sarah, Alessio lebt bei dir und auch dir ein Danke, dass du so eine tolle Mama bist", schrieb Pietro und fügte hinzu: "Egal, was zwischen uns vorgefallen ist, dir war es von Tag eins wichtig, dass Alessio seinen Papa jede Woche zwei- bis dreimal sieht und bis heute ist das so geblieben. Das schätze ich sehr an dir."

