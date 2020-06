Alles Gute zum Hochzeitstag! Es war das Event des Jahres 2010: Die Heirat von Prinzessin Victoria von Schweden (42) und ihrem Daniel (46) am 19. Juni – wie sich das Paar das Ja-Wort gab, verfolgten damals von Millionen von Zuschauern live im Fernsehen. Inzwischen sind die beiden Royals stolze Eltern einer Tochter und eines Sohnes. An ihrem 10. Jubiläum ließen die Kronprinzessin und ihr Göttergatte ihre Fans nun mit diesen Schnappschüssen teilhaben.

Auf Instagram hat das schwedische Königshaus einige Throwback-Bilder von Victorias Hochzeitstag geteilt. Besonders romantisch ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie, auf der zu sehen sind, wie das Brautpaar gerade eng umschlungen tanzt. Die Thronfolgerin schreibt zu ihrem Post, dass heute vor zehn Jahren ein ganz besonderer und sehr glücklicher Tag gewesen sei– auch dank all der Menschen, die auf unterschiedliche Weise mit ihnen zusammen gefeiert hatten. "Ob auf den Straßen von Stockholm, in Ockelbo und in anderen Teilen des Landes. Wir tragen immer noch die Wärme und die guten Wünsche, die wir an diesem Tag erhalten haben, in unseren Herzen", betont die 42-Jährige gerührt.

Sie habe diesen Beitrag und die Fotos gepostet, um sich noch einmal bei allen zu bedanken, die an diesem besonderen Anlass am 19. Juni 2010 teilgenommen hatten und sie auch in der darauffolgenden Dekade unterstützt hatten. Denn diese Rückenstärkung habe ihr und Daniel "sehr viel bedeutet".

Prinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden bei ihrer Hochzeit 2010

Prinz Daniel und Prinzessin Victoria von Schweden bei ihrer Hochzeit 2010

Prinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden bei ihrer Hochzeit 2010



