Niedliche Familiengrüße von den schwedischen Royals! Prinzessin Victoria von Schweden (42) und ihr Mann Daniel (46) teilen im Netz regelmäßig Fotos von sich und ihren beiden Kindern, Prinzessin Estelle (8) und Prinz Oscar (4). So können ihre Fans die Entwicklung der beiden Mini-Royals sehr genau mitverfolgen. Nun gab es für die Follower ein paar ganz besondere Schnappschüsse aus dem schwedischen Königshaus.

In einer neuen Instagram-Bilderserie zeigt eine Aufnahme die ganze Familie: Prinzessin Victoria, ihre Kinder und Daniel schauen freundlich in die Kamera. Das Foto zeigt die Adligen aber nicht etwa in ganz normaler Kleidung, sondern in der landestypischen Tracht – die User waren bei dem Anblick der Kleinen ganz aus dem Häuschen. "So süß" und "Schöne Bilder", lauteten nur zwei Kommentare unter dem Beitrag.

Das war nicht das erste Mal, dass Daniel und Victoria sich so bodenständig mit ihren Sprösslingen zeigen: Erst vor Kurzem posteten die Royals auf Instagram Bilder von sich in der freien Natur. Aber das nicht ohne Grund – Oscar und seine Schwester setzten sich bei diesem Ausflug mit der Wichtigkeit der Bienen auseinander. Die Geschwister hatten einen Bienenstock besucht und durften dabei sogar als Imker mit anpacken.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Victoria, Prinzessin Estelle, Königin Silvia, Prinz Oscar und Prinz Daniel

Anzeige

ActionPress/Dutch Press Photo Agency/face to Prinzessin Victoria, Tochter Estelle, Königin Silvia, Prinzessin Sofia, Prinz Oscar und Prinz Daniel

Anzeige

Linda Broström/Kungl. Hovstaterna Prinz Oscar und Prinzessin Estelle



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de