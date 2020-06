Prinzessin Victoria von Schweden (42) und ihr Mann Daniel (46) feiern Rosenhochzeit! Vor mittlerweile 19 Jahren lernte sich das Paar in einem Fitnessstudio kennen – und verliebte sich ineinander. Seitdem sind die beiden unzertrennlich, neun Jahre nach ihrem erste Aufeinandertreffen krönten sie ihr Glück schließlich mit einer prachtvollen Hochzeit im Kreise ihrer Lieben. Und nun feiern sie am heutigen Tage ein ganz besonderes Jubiläum: Victoria und Daniel sind seit zehn Jahren miteinander verheiratet!

Am 19. Juni 2010 traten sie in der Nikolaikirche in Stockholm vor den Traualtar – und das trotz der Einwände von Victorias Vater Carl Gustaf (74). Er hatte den Personal Trainer zu Beginn nicht als die richtige Partnerwahl für seine Tochter empfunden. Doch Victoria setzte sich schließlich durch und ist mit ihrem Daniel nach wie vor glücklich. Zwei Jahre nach der Eheschließung krönten die beiden ihr Glück mit dem ersten Nachwuchs und konnten ihr Töchterchen Prinzessin Estelle (8) in die Arme schließen. 2016 folgte mit Prinz Oscar (4) ein Sohn.

Pünktlich zum Jahrestag veröffentlichte das Königshaus auf Instagram neue Fotos der schwedischen Royals. Auf den Aufnahmen tragen die 42-Jährige und ihr Partner festliche Outfits und lächeln glücklich in die Kamera. "Das schönste aller Paare! Ich finde es toll, neue Fotos von ihnen zu sehen!", war nur einer von vielen begeisterten User-Kommentaren.

Pascal Le Segretain / Getty Images Prinzessin Victoria und Prinz Daniel bei ihrer Hochzeit am 19. Juni 2010

Linda Broström/Kungl. Hovstaterna Prinz Daniel, Prinzessin Victoria, Prinzessin Estelle von Schweden, Prinz Oscar von Schweden

Martin Hoien/Aller Media/MEGA Prinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden im August 2012



