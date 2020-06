Ob Prinzessin Victoria von Schweden (42) und Prinz Daniel (46) am Wochenende die Korken knallen lassen? Die Thronfolgerin und ihr Mann hatten sich 2001 im exklusiven Fitnessstudio "Master Training" kennengelernt: Daniel hatte damals als Personal Trainer der Prinzessin gearbeitet. Die beiden hatten mit der Zeit allerdings immer mehr zusammen unternommen und wurden schließlich ein Paar. 2010 besiegelten die Turteltauben ihre Liebe in der Stockholmer Nikolaikirche mit dem Jawort. Am kommenden Freitag liegt ihre Hochzeit genau zehn Jahre zurück – und zu diesem feierlichen Anlass teilten die zwei nun neue Pärchenfotos im Netz!

Kurz vor dem großen Jubiläum veröffentlichte das schwedische Königshaus am Montag vier Bilder der Fotografin Elisabeth Toll, die im Hagapark der Stockholmer Gemeinde Solna aufgenommen wurden. Auf diesen posieren Victoria und Daniel nicht nur gemeinsam vor dem Pavillon Gustavs III., sondern auch im Innern des prunkvollen Gebäudes. Für die stilvollen Aufnahmen wechselte die Zweifach-Mutter sogar ihr Outfit: Erst präsentierte sie sich mit einem dunklen, bodenlangen Kleid, einer Schärpe und einem edlen Diadem – dann schlüpfte sie in eine altrosafarbene Robe und tauschte auch ihren teuren Kopfschmuck aus. Für Einzelaufnahmen trugen sie und ihr Liebster dann noch etwas weniger offizielle Looks und setzten auf ein schlichtes Kleid und einen gut geschnittenen Anzug.

Die Fotos nahmen viele Follower der beiden Royals zum Anlass, ihnen gebührend zu ihrem zehnten Hochzeitstag zu gratulieren: "Herzlichen Glückwunsch! Victoria sieht mit offenen Haaren einfach toll aus!", kommentierte eine Userin die Fotos. Eine andere schrieb begeistert: "Das schönste aller Paare! Ich finde es toll, neue Fotos von ihnen zu sehen!"

Elisabeth Toll/Kungl. Hovstaterna Prinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden im Juni 2020

Elisabeth Toll/Kungl. Hovstaterna Prinzessin Victoria von Schweden im Juni 2020

Elisabeth Toll/Kungl. Hovstaterna Prinz Daniel von Schweden im Pavillon Gustavs III. im Juni 2020



