Iggy Azalea (30) zeigt stolz ihre Kurven! Erst kürzlich erfuhren die Fans der Rapperin, dass sie Mutter geworden ist. Zuletzt führte die 30-Jährige eine On-Off-Beziehung mit Playboi Carti (23), aus dieser Liebelei soll auch ihr Sohn entstanden sein. Nachdem die Musikerin erst kürzlich ihre Mini-Taille im Netz präsentiert hat, bringt sie die Community nun mit einem anderen heißen Schnappschuss zum Schwitzen: Einem Foto, wo besonders ihr Po ins Auge fällt.

Auf Instagram postete die frischgebackene Mutter eine Aufnahme, auf der sie sich mit einem verführerischen Blick in Richtung Kamera dreht, dabei kommt besonders ihre Kehrseite sehr schön zur Geltung. Das enge pinke Sportoutfit betont Iggys Rundungen perfekt. In dem dazugehörigen Kommentar verriet die Blondine, dass sie wieder Sport treibe. Man kann kaum glauben, dass sie erst vor kurzer Zeit einen kleinen Wonneproppen auf die Welt gebracht haben soll. Die Fans waren jedenfalls total begeistert von dem Anblick und lobten sie in den höchsten Tönen für ihren Körper.

Das war nicht das erste Mal, dass Iggy ihre Follower mit einem Pic von ihrem After-Baby-Body begeisterte. Erst vor wenigen Tagen postete sie ein Foto von sich in einem hautengen, schwarzen Top. Besonders ihre schmale Taille und der flache Bauch kamen hier super zur Geltung.

Iggy Azalea, Rapperin

Iggy Azela, Musikerin

Iggy Azalea im Mai 2020



