"Unzuverlässiger Vater": Iggy Azaleas Ex Carti erntet Kritik

Iggy Azalea (34) sorgte mit einem überraschenden Geständnis für Schlagzeilen: Weder sie noch ihr Sohn Onyx haben Kontakt zum Vater des Kindes, Playboi Carti (28). Ihre Fans sind von dem Verhalten des Rappers maßlos enttäuscht und machen daraus kein Geheimnis. Unter seinem neuesten Instagram-Post schreibt ein User: "Geh und erziehe dein Kind, du unzuverlässiger Vater!" Während manche Fans des Musikers finden, dass diese Diskussionen nicht in der Öffentlichkeit stattfinden sollten, haben andere eine klare Meinung. "Dass du keine Zeit mit deinem Sohn verbringst, ist echt mies", heißt es in einem Kommentar.

Die "Fancy"-Interpretin löste die Debatte mit einem ehrlichen Gespräch auf Twitch aus. In einem Stream fragte sie ein Zuschauer, wann Carti sein nächstes Album veröffentlichen würde, woraufhin sie antwortete: "Mein Schatz, ich spreche nicht mit ihm. Wir haben seit über sechs Monaten nichts mehr von diesem Mann gehört. Ich weiß nicht, wo er ist."

Die Beziehung zwischen Iggy und dem US-Amerikaner begann 2018. Zwei Jahre später kam ihr Sohn Onyx zur Welt. Seit der Trennung äußert sich die Australierin immer wieder offen über ihr Leben als alleinerziehende Mutter. Auf X, damals noch Twitter, offenbarte sie im selben Jahr, dass sich Carti geweigert habe, dem Spross seinen Nachnamen zu geben. "Dieser Mann war in Philadelphia und spielte Playstation an dem Tag, an dem mein Sohn geboren wurde – und das, obwohl es ein geplanter Kaiserschnitt war", warf sie ihm außerdem vor.

Getty Images Iggy Azalea, Rapperin

Getty Images Playboi Carti auf dem Governors Ball Festival in New York

