Kanye West nutzte Fotos von Iggy Azalea als "Vorlage"

Iggy Azalea (34) hat in einem Livestream auf der Plattform Kick schockierende Details über ihr erstes Treffen mit Kanye West (47) im Jahr 2012 enthüllt. Die Rapperin, damals 22 Jahre alt, wähnte sich ihrem musikalischen Durchbruch schon zum Greifen nah, als sie von dem ehemaligen Musikmogul zum Gespräch über eine mögliche Kooperation geladen wurde. Das vermeintliche Geschäftstreffen verlief für die junge Künstlerin jedoch anders als gedacht: Anstatt über eine Zusammenarbeit zu sprechen, habe Kanye Iggy offenbart, dass er ihre Fotos allmorgendlich als Vorlage nutze, um sich selbst zu befriedigen. Der 47-Jährige bestätigte diese Aussage inzwischen selbst auf der Social-Media-Plattform X mit den Worten: "Das ist wahr."

Iggy schilderte in ihrem Livestream weiter, dass Kanye in dem Gespräch auch fragwürdige persönliche Ansichten äußerte. So soll er ihr unter anderem erklärt haben, dass es das "gottgegebene Recht" eines jeden Mannes mit einem großen Penis sei, "so viele Frauen wie möglich zu f*cken". Die Musikerin, die zu diesem Zeitpunkt auf der Suche nach einem Plattenvertrag war, sei völlig sprachlos gewesen und habe die Situation als "super seltsam" wahrgenommen. Iggys Schilderung der inzwischen über zehn Jahre zurückliegenden Ereignisse verbreitete sich in den vergangenen Tagen rasend schnell online und sorgte für Fassungslosigkeit unter den Anhängern der beiden Musiker. Beide standen in der Vergangenheit wegen Kontroversen immer wieder im Rampenlicht, doch unterstreichen diese Aussagen nun einmal mehr die Zweifel, die viele Kanye-Fans seit einiger Zeit umtreiben.

Der Musiker, der für seine polarisierenden Aussagen und kontroversen Handlungen bekannt ist, sorgte erst kürzlich durch Differenzen mit Iggy für Wirbel: Kanye hatte auf X gegen eine mögliche musikalische Zusammenarbeit seiner Tochter North (11) mit einem Künstler protestiert, mit dem Iggy einen Sohn hat. Die junge Mutter versuchte daraufhin, den Streit zu deeskalieren, und bat Kanye, ihre Kinder aus dem Konflikt herauszuhalten. Die Begegnung von 2012 mag für Iggy persönlich ein Schlüsselmoment gewesen sein, zeigt aber auch allgemein die Herausforderungen, denen vor allem weibliche Künstler in der Musikindustrie oft begegnen.

