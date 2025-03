Kanye West fragte Iggy Azalea unangebrachte Dinge über Ex

Die australische Rapperin Iggy Azalea (34) hat während eines Livestreams auf der Plattform Kick verblüffende Details über ihr erstes Treffen mit Kanye West (47) im Jahr 2012 ausgeplaudert. Laut Iggy sei ein früheres Meeting, das ursprünglich geschäftlichen Zwecken dienen sollte, äußerst unangenehm und ungewöhnlich gewesen. In einer Diskussion, die eigentlich um eine mögliche Zusammenarbeit gehen sollte, habe Kanye angeblich intime und unangebrachte Bemerkungen über Iggys damaligen Freund gemacht. Der Musiker soll sie unter anderem gefragt haben: "Wie groß ist sein Penis?" und sogar hinzugefügt haben, dass er bereits wisse, dass dieser besonders groß sei. Außerdem habe Kanye behauptet, wenn ein Mann gut bestückt sei, sei es sein "gottgegebenes Recht", mehrere Frauen zu haben.

Iggy erzählte weiter, dass Kanye das Gespräch auch in anderer Hinsicht unangenehm gemacht habe. Während des Treffens habe er ihr berichtet, dass Bilder von Iggy ihn jeden Morgen inspirieren würden. Als sie zunächst beeindruckt war, habe Kanye dies mit der Bemerkung relativiert, dass er sich beim Anblick ihrer Fotos selbstbefriedigen würde. Zudem sprach er über ungewöhnliche Geschäftsideen, wie die Gründung eines Erotik-Imperiums.

Dieses Treffen hinterließ bei Iggy, die damals 22 Jahre alt war, einen bleibenden Eindruck, da der Ex von Kim Kardashian (44) zum damaligen Zeitpunkt ein großes Vorbild für sie war. Vor dem Meeting befand sich die Musikerin auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und war in zahlreichen professionellen Label-Gesprächen, doch keines sei je vergleichbar gewesen, so erklärte sie. In den letzten Jahren war Iggy immer wieder öffentlich mit Kanye in Konflikt geraten, insbesondere nachdem dieser ihren Sohn Onyx in eine Auseinandersetzung gezogen hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Iggy Azalea, Musikerin

Anzeige Anzeige