Rapperin Iggy Azalea bringt einen eigenen Vibrator heraus

Iggy Azalea (34) hat gemeinsam mit Amorana und Womanizer einen eigenen Vibrator auf den Markt gebracht. Die australische Sängerin und Rapperin möchte mit der Special Edition des "Womanizer Liberty 2" nicht nur ein neues Produkt vorstellen, sondern auch ein Zeichen für Freiheit und weibliche Sexualität setzen. "Es geht darum, sich dafür einzusetzen, was man will – ohne sich zu entschuldigen", erklärt Iggy in einem Interview mit 20 Minuten. Mit dieser Kollaboration trete sie für mehr Selbstbewusstsein in Bezug auf Selbstbefriedigung ein.

Die Musikerin empfindet, dass weibliche Lust in der Gesellschaft noch immer nicht denselben Stellenwert wie männliche habe. "Die Gesellschaft hat immer noch diese veralteten Vorstellungen, die Frauen dazu auffordern, 'höflich' oder 'zurückhaltend' zu sein, während Männer gefeiert werden, wenn sie offen zeigen, was sie wollen", sagt sie weiter. Iggy selbst kenne Gefühle wie Scham in Bezug auf ihre Lust nicht: "Meine Karriere hat immer darin bestanden, meine Sexualität zu umarmen und zu feiern. Ich habe nie das Bedürfnis verspürt, meine Wünsche zurückzuhalten oder mich dafür zu schämen." Mit ihrer Kollaboration möchte sie Frauen ermutigen, sich mit ihren Wünschen wohlzufühlen und offen darüber zu sprechen, ohne verurteilt zu werden.

Die 1990 in Sydney geborene Künstlerin, die mit bürgerlichem Namen Amethyst Amelia Kelly heißt, ist bekannt für ihr selbstbewusstes Auftreten und ihre provokanten Texte. Bereits vor der Zusammenarbeit mit Womanizer war die Sängerin mit der Marke vertraut und begeistert von deren Ansatz: "Es ist eine Marke, die sich nicht scheut, Tabus zu brechen, und das respektiere ich", erzählt sie. Die Special Edition ihres Vibrators ist in vier Farben – Vibrant Rose, Sage, Purple und Dark Petrol – erhältlich und verfügt über acht Intensitätsstufen. Mit Preisen ab 117 Euro möchte Iggy Menschen dazu ermutigen, Freude an sich selbst zu finden und sich dafür zu feiern. "Es geht darum, sich selbst an erste Stelle zu setzen und sich damit wohlzufühlen", betont sie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Iggy Azalea, 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Iggy Azalea, Rapperin

Anzeige Anzeige