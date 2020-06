Kasia Lenhardt (25) setzt ihre Kurven superheiß in Szene! 2012 wurde die süße Brünette durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel bekannt. In der Castingshow schaffte es die gebürtige Polin sogar bis ins große Finale, später jedoch "nur" auf den vierten Platz. Heute ist die 25-Jährige Influencerin und präsentiert sich stets in sexy Outfits im Netz – und eben dort sorgt sie mit ihrem üppigen XXL-Dekolleté nun für einen echten Wow-Moment!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Freundin von Jérôme Boateng (31) Mitte der Woche ein ganz schön verführerisches Bild. Auf besagtem Foto posiert sie ganz lässig vor einem Spiegel – doch der Blick fällt dabei bestimmt nicht auf ihre schönen Augen: Die Oberweite der jungen Mama wird in ihrem schwarzen Korsagen-Top nämlich bestens in Szene gesetzt! Bei diesem Anblick sind auch ihre Follower ganz aus dem Häuschen: "Ist das erlaubt, so heiß zu sein?" und "Du bist echt eine Granate!", kommentierten die User.

Dass sie diesen prallen Ausschnitt auch einer Operation zu verdanken hat, offenbarte Kasia bereits vor einigen Jahren gegenüber Gala: "Ich habe mir meine Brüste schön machen lassen, nachdem ich meinen Sohn zwei Jahre gestillt habe!" 2015 ist die Schönheit Mama eines Sohnes geworden.

Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Kasia Lenhardt 2018 im KaDeWe

Anzeige

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt, Model

Anzeige

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt in Berlin im Juli 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de