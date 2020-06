Die Herzogen von Cambridge setzen bei ihren Kindern auf bodenständige Mode! Anlässlich von Prinz Williams 38. Geburtstag veröffentlichten der zukünftige Thronfolger und seine Ehefrau, Herzogin Kate (38), nun einen besonders süßen Schnappschuss auf Social Media. Das Familienfoto zeigt den stolzen Papa William zusammen mit seinen drei Kindern: Prinzessin Charlotte (5), Prinz George (6) und Prinz Louis (2). Neben den strahlenden Gesichtern finden auch die niedlichen Outfits des royalen Nachwuchses Anklang bei den Fans. Doch was trägt die kleine Rasselbande denn eigentlich auf dem Bild? Viele Mütter können aufatmen, denn die Looks der kleinen Royals sind tatsächlich richtig erschwinglich!

Für diese schöne Aufnahme ihrer Familie hat Mama Kate ganz besonders süße Outfits zusammengestellt. Charlotte trägt eine Latzhose, die mit putzigen Details bestickt ist. So tummeln sich unter anderem ein Flamingo und ein Zebra auf dem Kleidungsstück. Dabei kostet dieses Statement-Teil der Firma John Lewis umgerechnet nur knapp elf Euro – also ein regelrechtes Schnäppchen! Kombiniert mit einem gestreiften T-Shirt und rosafarbenen Schuhen für rund 28 Euro ist Charlottes Look perfekt.

Ihr kleiner Bruder Louis, der für den Schnappschuss auf dem Oberschenkel seines Vaters Platz genommen hat, trägt ein dunkelblaues Poloshirt der Modemarke Gap. Dieser zeitlose Klassiker ist für umgerechnet knapp 14 Euro erhältlich. Bei einer so bodenständigen Kleiderwahl dürfen die Fans also gespannt sein, mit welchen modischen Statements die kleinen Royals sie demnächst überraschen...

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate

Getty Images Prinz William mit Prinz George und Prinzessin Charlotte

Getty Images Herzogin Kate mit Prinzessin Charlotte und Prinz George, 2016



