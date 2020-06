Süßes Familien-Update von den Kesington Royals! Ganz klar: Der offizielle Instagram-Account von Prinz William (38) und seiner Gattin Kate (38) ist der absolute Renner. So folgen der Seite inzwischen schon 11,8 Millionen Royal-Fans, die keinen der Einblicke in das Leben ihrer Idole verpassen wollen. Vor allem die Bilder mit ihren Kindern George (6), Charlotte (5) und Louis (2) sind dabei heiß begehrt. So dürfte dieser Schnappschuss für besonders viel Jubel gesorgt haben: Anlässlich von Williams Geburtstag gab es nun ein brandneues Foto – mit allen drei Kindern!

Schon nach wenigen Minuten hatte der süße Instagram-Beitrag hunderttausende Likes – kein Wunder: Der Schnappschuss ist wirklich ausgesprochen zauberhaft! Papa William sitzt mit all seinen Kids auf einer Schaukel. Klein-Louis sitzt dabei auf seinem Schoß, Charlotte steht neben ihm und George ist seinem Vater für die Aufnahme offenbar auf den Rücken geklettert. "Mit großer Freude teilen der Herzog und die Herzogin dieses neue Foto [...] anlässlich des morgigen Geburtstags des Herzogs", heißt es in der Bildunterschrift. Das Foto ist gleich doppelt passend: Morgen wird im Vereinigten Königreich neben dem royalen Ehrentag zudem Vatertag gefeiert.

Nun zu einigen Fun Facts zu dem putzigen Foto: Wie die strahlenden Gesichter ihrer Liebsten schon erahnen lassen, hat hier mal wieder Kate Fotografin gespielt. Doch das ist längst nicht die einzige persönliche Note, die dieses Bild aufweist: Die Schaukel, auf der die Rasselbande sitzt, war ein Hochzeitsgeschenk von Prinz Charles (71) an William und Kate – auf der einen Seite des Holzbretts stehen ihre Namen geschrieben, auf der anderen Seite das Hochzeitsdatum. Prinz George posierte schon einmal für ein Foto auf dem Spielgerät.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William

Getty Images Herzogin Kate mit Prinz William und den drei Kindern, Juni 2019

Instagram / kensingtonroyal Prinz George im Juli 2016

