Sie haben "Ja" gesagt! Ende Januar wurde bereits bekannt, dass Ottfried Fischer (66) plane, mit seiner Langzeitfreundin Simone Brandlmeier den Bund fürs Leben einzugehen. Damals gab der "Bulle von Tölz"-Star noch bekannt, dass die Hochzeit im Herbst stattfinden werde. Offenbar konnte das Paar nun doch nicht länger warten, um gemeinsam vor den Traualtar zu schreiten. Ottfried und Simone haben jetzt schon geheiratet!

Am 19. Juni 2020 soll der gebürtige Bayer seiner Lebensgefährtin das Jawort gegeben haben, berichtet die Passauer Neue Presse. Abseits der Öffentlichkeit in einer privaten Zeremonie soll das Paar nach 13 Jahren Beziehung in einem Standesamt in Passau ihre Hochzeit offiziell eingetragen haben. Mehrere Personen sollen bestätigt haben, dass sie das frisch vermählte Ehepaar in dem Standesamt gesehen haben.

Für den "Pfarrer Braun"-Darsteller ist es die zweite Ehe. 2006 ließ er sich nach 15 Jahren von seiner damaligen Frau Renate scheiden. Auch für Simone ist es die zweite Heirat. Details zu der jetzigen Hochzeit gibt es von den Eheleuten noch nicht. "Also wir heiraten optisch wie ein klassisches Brautpaar – in Weiß und Schwarz. Es ist nur die Frage, wer Weiß und wer Schwarz trägt", verriet der Schauspieler Anfang des Jahres gegenüber TZ.

Getty Images Ottfried Fischer und Freundin Simone Brandlmeier

Getty Images Ottfried Fischer und seine Partnerin Simone Brandlmeier

Dominik Bindl / Freier Fotograf Ottfried Fischer, Schauspieler "Bulle von Tölz"



