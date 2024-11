Leben mit Parkinson ist für Ottfried Fischer "erträglich"

Ottfried Fischer (71) lässt sich von seiner Parkinson-Erkrankung nicht die Lebensfreude nehmen. Seinen Geburtstag am 7. November feiert der Schauspieler gut gelaunt wie immer. Gegenüber Bild verrät er, dass die Krankheit zwar ein Teil seines Lebens ist, er aber damit zurechtkomme. "Im Großen und Ganzen habe ich eine Krankheit gewählt, die erträglich ist. [...] Und Schmerzen habe ich keine. Das ist schon mal die halbe Miete", schmunzelt der "Der Bulle von Tölz"-Darsteller. Zu seinem Geburtstag schmiss der beliebte Serienstar deshalb auch eine große Party mit rund 30 Gästen. Zur Feier des Tages gab es Schweinebraten und Kaiserschmarrn.

Besonders froh, dass Ottfried so gut mit seiner Krankheit zurechtkommt, ist auch seine Frau Simone. Gegenüber dem Magazin offenbart sie: "Ich danke Gott für jeden Tag mit ihm, den wir gemeinsam erleben dürfen. Man sollte jeden Tag genießen, denn man weiß nie, wie viel Zeit einem noch geschenkt wird." Simone kümmere sich nach wie vor selbst um ihren Mann, habe sich aber Unterstützung geholt. Jeden Tag komme eine professionelle Pflegekraft vorbei. Für die 53-Jährige sei die Hilfe "ein Geschenk". Dass Ottfried mit Parkinson kämpft, ist bereits seit 2008 bekannt.

Ottfried gehört sicherlich zu den absoluten Größen der deutschen Schauspielriege. Mit seinem trockenen Humor überzeugte der Bayer das Publikum mit seinen Kultrollen nicht nur in "Der Bulle von Tölz", sondern auch in "Pfarrer Braun" und letztlich genauso als Kabarettist auf der Bühne. 2017 erhielt er für sein Schaffen die Ehrenauszeichnung beim Deutschen Comedypreis. Dabei fast immer an seiner Seite: Gattin Simone. Nach rund 13 Jahren Beziehung gaben die beiden sich im Sommer 2020 das Jawort. Laut Passauer Neue Presse schworen sie sich in einer privaten Trauung auf dem Standesamt die Treue.

Getty Images Ottfried Fischer und seine Partnerin Simone Brandlmeier beim Deutschen Comedy Preis 2017

Getty Images Ottfried Fischer und Freundin Simone Brandlmeier