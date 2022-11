Bei Rollstuhl-Unfall: Ottfried Fischer verlor einen Finger!

Ottfried Fischer (69) ist gesundheitlich sehr angeschlagen. Er ist an Parkinson erkrankt und zog sich deshalb aus dem Showgeschäft zurück. Im vergangenen Sommer riss der Kabarettist sich zusätzlich auch noch die Oberschenkelsehne und ist deshalb an den Rollstuhl gefesselt. Sein Haus verlässt er hauptsächlich nur noch, um ins Reha-Zentrum zu gehen. Bei einem Besuch in Passau hat Ottfried auch noch seinen kleinen Finger verloren!

"Ich bin sportlich eine Gasse hochgedonnert, bin dabei an einer Mauer entlanggeschrammt. Das Pech: Der kleine Finger war dazwischen", berichtete er Bild über den Unfall. Der habe danach nur noch an einem Fetzen gehangen – zum Glück habe es aber weder geblutet noch wehgetan. "Im Krankenhaus meinten sie dann, besser abnehmen als umständlich annähen", erklärte Ottfried. Vermissen tut er das fehlende Glied aber nicht: "Die drei Zentimeter konnte ich entbehren! [...] Den Finger habe ich im Krankenhaus gelassen. Aber sonst ist alles noch dran."

Von solchen Rückschlägen will sich Ottfried auch nicht unterkriegen lassen. "Meine Schicksalsschläge sind nicht angenehm, aber ich verweigere es, mich darüber aufzuregen", stellte er klar. Am wichtigsten sei es dem "Der Bulle von Tölz"-Darsteller, seinen Humor nicht zu verlieren und vor allem nicht ständig zu meckern: "Bin sehr zufrieden mit meinem Rentner-Dasein."

Getty Images Schauspieler Ottfried Fischer

Getty Images Ottfried Fischer und seine Partnerin Simone Brandlmeier beim Deutschen Comedy Preis 2017

Getty Images Ottfried Fischer, Schauspieler

