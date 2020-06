Hat sie oder hat sie nicht? Pamela Reif (23) ist eine der berühmtesten Influencerinnen in Deutschland. Mit ihren Fitness-Videos und ihren Kochbüchern ist sie außerdem auf der ganzen Welt bekannt. Noch bis vor Kurzem trennte sie ihr Berufs- und Privatleben strikt voneinander, doch das ändert sich immer mehr: Nun sprach die Blondine mit ihren Fans sogar über heikle Fragen in Sachen Workout!

Auf Instagram veranstaltete Pamela vor einigen Tagen wieder ein Q&A-Runde, bei der Follower ihr Fragen stellen konnten, die sie dann beantwortete – ihre Community soll sich dann des Öfteren erkundigt haben, ob sie schon einmal nackt ein Workout gemacht habe. Leicht amüsiert über dieses Interesse gab das Model dann zu: "In Unterwäsche: ja. Aber nackt: nein." Mit dabei war natürlich auch ihr Bruder Dennis, der dazu ebenfalls eine lustige Antwort parat hatte: "Ich trainiere nicht. Aber ich bin nackt, wenn ich nicht trainiere."

Doch nicht nur auf Insta zeigte sich die Beauty zuletzt so privat wie noch nie. In ihrem Podcast "Schaumermal", den sie zusammen mit Dennis aufnimmt, sprach sie in letzter Zeit oft über sehr intime Details aus ihrem Leben – zum Beispiel über ihre Beziehungen. Diese hatte Pamela vorher immer geheim gehalten, weshalb auch keiner ihrer Follower wusste, dass sie die meisten ihrer Urlaube nicht allein verbracht hatte.

