Wie steht Calvin Kleinens Ex-Partnerin Jacqueline Siemsen dazu, dass er schon wieder vergeben ist? Die beiden lernten sich damals bei Temptation Island kennen und lieben, obwohl der Muckimann bereits vergeben war. Die Liaison endete aber nach einigen Monaten wieder im Streit. Nun verkündete Calvin, dass er mit "Temptation Island"-Verführerin Roxy zusammen ist. Promiflash hakte nun bei Jacky nach, wie es ihr mit dieser Neuigkeit geht.

Auf die Frage, wie die Reality-TV-Darstellerin zu der Partnerschaft von Roxy und Calvin stehe, antwortete sie lässig: "Calvin? Kenn ich nicht, aber Kevin sagt mir was." Offenbar will sie sich nicht mehr mit den beiden auseinandersetzen. Hinter dem neuen Techtelmechtel des 27-Jährigen und der ehemaligen "Temptation Island"-Kandidatin vermutet Jacky eher eine Zweckbeziehung mit Verfallsdatum. Eine Idee davon, wie lange die Turteltauben zusammenbleiben werden, hat sie auch schon: "Ich denke, nur so lange wie sie sich brauchen."

Dass sich zwischen Calvin und seiner neuen Flamme bereits etwas anbahnte, als er noch mit der Pole-Tänzerin zusammen war, ist inzwischen auch bekannt: Roxy verriet kürzlich gegenüber Promiflash, dass sie bereits nach den Dreharbeiten mit Calvin weiter Kontakt hatte. Auch Jacky habe davon gewusst, dass zwischen den beiden keine Funkstille herrscht.

Jacqueline Siemsen, Reality-TV-Darstellerin

Jacqueline Siemsen im Juni 2020

Calvin Kleinen und Roxy



