Zwischen Calvin Kleinen und Roxy hat es gefunkt! Der Telekom-Mitarbeiter hat mit seiner heutigen Ex-Freundin Pia Peukmann an der diesjährigen Temptation Island-Staffel teilgenommen. Auf der Liebesinsel flirtete Calvin bereits heftig mit Roxy, schien aber noch mehr Gefallen an Jacky gefunden zu haben. Heute sind die beiden nicht mehr gut aufeinander zu sprechen. Dafür sorgt Calvin jetzt mit seiner neuen Beziehung für eine Überraschung: Er und Roxy sind ein Paar!

Gegenüber Promiflash verriet die ehemalige Verführerin, wie nun doch Gefühle zwischen ihr und dem 27-Jährigen aufgekeimt sind: "Im Endeffekt war bei Calvin nach 'Temptation Island' ein recht großes Durcheinander mit seinen Frauen. Sagen wir mal eher Jacky, ich will den Namen eigentlich nicht groß erwähnen, aber das war immer eine recht schwierige Zeit mit den beiden." Auch sie selbst sei nach den Dreharbeiten weiterhin mit Calvin in Kontakt gewesen. "Ich war sehr häufig in der letzten Zeit seine seelische Stütze", erklärte Roxy. Es habe sich dann "einfach ergeben".

Ein genaues Datum, an dem sie zusammengekommen sind, könnten die Frischverliebten jedoch nicht festmachen. "Also wir beide können keins nennen, weil es einfach schon ein längeres Hin und Her mit uns beiden ist. Aber im Endeffekt würde ich jetzt einfach mal die letzten zwei, drei Wochen sagen", schätzte Roxy gegenüber Promiflash. Seitdem sei es ernster zwischen den beiden geworden.

