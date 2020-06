Von der TV-Verführerin zur großen Liebe! Calvin Kleinen und Roxy haben ihre Fans am Montag mit diesen Neuigkeiten überrascht: Die beiden Temptation Island-Bekanntheiten sind ein Paar! Eigentlich hatte Calvin mit seiner Ex Jacky an dem Format teilgenommen: Sie wollten ihre Beziehung auf die Probe stellen – das Experiment endete in einer Trennung. Doch nach dem Liebes-Aus scheint der Tattoo-Fan schließlich in Roxy seine Seelenverwandte gefunden zu haben: Aus innigen TV-Flirts wurde eine Beziehung. Nun offenbart der Muskelmann Promiflash auch, warum Roxy die Richtige ist!

Im Interview mit Promiflash kommt der Telekom-Mitarbeiter gar nicht mehr aus dem Schwärmen über die ehemalige Verführerin raus: "Sie hat mir beweisen, dass sie als Mensch perfekt zu mir passt. Ihr Aussehen hat mich sowieso schon immer umgehauen. Ich bin einfach voll happy mit ihr und bin froh, sie zu haben. Ich schätze sie sehr." Die beiden Turteltauben haben sich genügend Zeit gegeben, um einander wirklich kennenzulernen. "Wir sind seit circa drei Wochen fest zusammen. Dass wir was Lockeres hatten, war aber schon vorher der Fall", fügt Calvin hinzu.

Und auch Roxy ist einfach hin und weg von ihrem Calvin – gegenüber Promiflash spricht sie in den höchsten Tönen von ihm: "Das ist einfach voll mein Typ. [...] Er ist ein richtiger Gentleman. Er hat immer ein offenes Ohr für mich. [...] Deswegen ist er einfach der Richtige für mich und ich bin auch der Meinung, dass das sehr gut klappt mit uns."

Anzeige

David Portnicki Roxy und Calvin Kleinen, 2020

Anzeige

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / _roxytv_ Ex-"Temptation Island"-Verführerin Roxy



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de