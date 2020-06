Diese fünf Single-Männer suchen bei Schwiegertochter gesucht nach dem großen Liebesglück. Am 14. Juli startet das Kuppelformat mit Vera Int-Veen (52) in eine neue Staffel. Schon vor über einem Jahr wurden neun liebeshungrige Kandidaten vorgestellt, für die sich die passenden Damen dann bewerben konnten. Jetzt steht fest, welche Teilnehmer es tatsächlich in die Show geschafft haben: Diesen Männern hilft Vera in Sachen Liebe auf die Sprünge!

Wie RTL jetzt verriet, wird auch Engelfreund Heiko wieder mit dabei sein. Der spirituelle 46-Jährige dürfte den meisten Zuschauern bekannt vorkommen. Gemeinsam mit Mama Sigrid hat der Kultkandidat in den vergangenen zehn Jahren schon häufiger im TV nach der Richtigen gesucht – bisher allerdings ohne Erfolg. Ob es bei Teilnehmer Dennis wohl schneller mit der großen Liebe klappt? An genügend Bewerbungen dürfte es dem kaufmännischen Angestellten sicher nicht mangeln. Der 34-jährige Fitnessfan ist schließlich ein echter Hingucker. Auch Andrea aus Niedersachsen hat keine Lust mehr auf das Single-Leben. Der Gastronom ist allerdings nicht auf der Suche nach der Frau, sondern nach dem Mann fürs Leben.

Mit der Hilfe von Mutter Angela wird auch Zeitsoldat Philipp versuchen, die Damenwelt zu betören. Ihm sind bei einer Frau vor allem Natürlichkeit und Humor wichtig. Außerdem ist noch Anime-Fan Meik auf Brautschau im TV. Der schüchterne 28-Jährige lebt in Ungarn. Seine Traumfrau müsste für ihn also das Abenteuer Auswanderung wagen.

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Heiko und Mutter Sigrid

Schwiegertochter gesucht, RTL "Schwiegertochter gesucht"-Dennis und seine Mutter Carmen

TV NOW "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Andrea und seine Mama Lina

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Philipp

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Meik



