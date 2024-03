"Schwiegertochter gesucht"-Claudia wird mit Sahne verwöhnt

Bei Schwiegertochter gesucht werden alle Geschütze aufgefahren. In der aktuellen Staffel der Kuppelshow sucht unter anderem Claudia Haas nach der großen Liebe. Um die Hamburgerin zu erobern, lässt sich ihr Verehrer Julian in der heutigen Folge etwas ganz Besonderes einfallen. Als sie einen Kuchen verzieren wollen, schnappt sich der Rotschopf die Sprühsahne und spritzt diese im Handumdrehen in Claudias Mund. Mit der Aktion scheint er bei der TV-Bekanntheit einen bleibenden Eindruck gemacht zu haben. "Mit der Schlagsahne hat er mich gefüttert, da war mir schon sehr heiß. Aber ich war auch sehr glücklich", erklärt sie danach.

Außerdem lässt die ehemalige DSDS-Kandidaten durchblitzen, dass es zwischen ihr und Julian schon gefunkt haben könnte. "Ich glaube, Julian ist noch ein bisschen süßer als die Schlagsahne", erklärt sie verheißungsvoll. Bei den Zuschauern kommen die Sahnespiele eher weniger gut an. Ein User kommentiert auf X: "Den Schlagsahne-Move hätte ich nun nicht gebraucht". Ein anderer Fan ist sich sicher: "Ich werde nie wieder normal Schlagsahne essen können"

Von ihrem Traummann hat Claudia ganz konkrete Vorstellungen. "Dass man einschläft und zusammen wach wird und dass man auch das Leben zusammen genießt", verrät sie im Interview mit RTL. Aber auch das Einkommen ihres zukünftigen Partners spiele für sie eine wichtige Rolle. "Ein bisschen Geld wäre auch nicht schlecht. Wo Geld ist, kann auch Liebe sein", erklärt die Blondine.

Instagram / claudia.haas_official Claudia Haas, "Schwiegertochter gesucht"-Kandidatin

Instagram / claudia.haas_official Claudia Haas, TV-Bekanntheit

