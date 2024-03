"Bisschen verliebt": Küsse bei "Schwiegertochter gesucht"!

In der vierten Folge der 15. Staffel von Schwiegertochter gesucht wird geflirtet, was das Zeug hält: Frühlingsgefühle kommen bei Schlager-Fan Sascha und Kandidatin Jana auf! Nachdem Sarah geknickt die Heimreise antreten muss, kommen sich der 35-Jährige und seine Angebetete näher und es fällt der erste Kuss. Während eines Spaziergangs und einer gemeinsamen Tretbootfahrt lassen sie ihren Gefühlen freien Lauf. "Ich glaube, ich bin schon ein bisschen verliebt", gesteht der Sauerländer und fügt hinzu: "Vielleicht sogar sehr." Auch Saschas Mama Regina scheint glücklich mit der Wahl ihres Sohnes zu sein: "Ich freue mich, dass sich beide jetzt bald näherkommen", verrät die 58-Jährige.

Bislang befand sich Sascha in einem Liebesdreieck: Sowohl die Bäckerei-Verkäuferin Jana als auch die Altenpflegerin Sarah buhlten um das Herz des Sauerländers. Beim gemeinsamen Campingausflug mit Saschas Mama waren beide Kandidatinnen darauf bedacht, den Metzger von sich zu überzeugen. So versuchte Sarah in der letzten Folge mit einem selbst gesungenen Lied zu überzeugen, während sich Jana eher zurückhielt. Bis kurz vor der Entscheidung schien Saschas Entscheidung undurchsichtig zu sein. "Ich kann dir sagen, dass ich langsam Bauchkribbeln kriege", verriet Jana Sascha im Gespräch. Doch nicht nur sie wählte emotionale Worte. "Du gibst mir Sicherheit und zeigst mir, dass es auch Menschen gibt, die mich verstehen", offenbarte Sarah dem 35-Jährigen.

In der Realityserie "Schwiegertochter gesucht" suchen die Teilnehmer nach der großen Liebe. Unterstützt werden sie von ihren Müttern, die ihren Söhnen tatkräftig unter die Arme greifen. Vera Int-Veen (56) ist dieses Mal jedoch nicht mit von der Partie: Sie wird durch die Moderatorin Angela Finger-Erben (44) ersetzt.

Angela Finger-Erben, Moderatorin

Regina, Angela Finger-Erben und Sascha

