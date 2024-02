Die neue "Schwiegertochter gesucht"-Staffel geht bald los!

Die Suche nach der großen Liebe geht wieder los! Jahrelang hatte Vera Int-Veen (56) die Kuppelshow Schwiegertochter gesucht moderiert. Seit vergangenem Jahr hat jedoch Angela Finger-Erben (44) das Ruder übernommen und hilft den Singles und ihren jeweiligen Müttern bei der Suche nach der perfekten Partnerin. Nun geht es bald wieder los: Die neue Staffel "Schwiegertochter gesucht" beginnt schon im März!

Ab dem 10. März laufen immer sonntags um 19:05 Uhr die neuen Folgen auf RTL. "Wir gehen wieder ein bisschen back to the roots – wie 'Schwiegertochter gesucht' vor ein paar Jahren war. Liebevoll, herrlich unterhaltsam und auch lustig. Es ist für jeden was dabei!", freut sich Moderatorin Angela schon vorab. Insgesamt acht Folgen wird es von der Show geben. Und auch die acht Singles und ihre Mütter sind schon bekannt!

Mit dabei sind der Straßenbaumeister Stephan und Koch Thomas. Claudia Haas, die schon von DSDS bekannt ist, sucht wie auch ihre Mutter Maria die Liebe! Auch der Fleischer Sascha und der DJ Christian begeben sich auf die Suche nach einer Partnerin und Busfahrer Ronny und Hauswart Uwe sind ebenfalls mit von der Partie.

Anzeige

RTL Mama Elke und Stephan von "Schwiegertochter gesucht"

Anzeige

RTL "Schwiegertochter gesucht"-Stars Thomas P. und Mama Elvira

Anzeige

RTL Die "Schwiegertochter gesucht"-Kandidaten Mutter Maria und Claudia

RTL Sascha und Mama Regina, "Schwiegertochter gesucht"-Kandidaten 2024

RTL Christian und Mutter Gaby, "Schwiegertochter gesucht"-Kandidaten 2024

RTL Mama Sabine und Ronny von "Schwiegertochter gesucht" 2024

RTL Uwe und Mama Ulrike, "Schwiegertochter gesucht"-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de