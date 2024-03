So kommt Auftakt von "Schwiegertochter gesucht" bei Fans an

Die Liebesreise geht in eine neue Runde. Bereits in seiner 15. Staffel flackert Schwiegertochter gesucht über die deutschen TV-Bildschirme. Nachdem die Singles der beliebten Kuppelshow auf ihrer Suche nach Liebe jahrelang von Vera Int-Veen (56) unterstützt worden waren, kehrte diese dem Format zuletzt den Rücken. Stattdessen führt Angela Finger-Erben (44) fortan durch das Abenteuer. In der ersten Folge konnten sich die Fans nun ein erstes Bild über die neue Besetzung machen: Doch was halten die Zuschauer wirklich von Angela?

Im Netz sind die Fans in puncto Moderation ganz einer Meinung: Die Neubesetzung sorgt bei ihnen für ein ungewohntes Bild, an das sie sich wohl erst mal noch gewöhnen müssen. Während ein User auf X nur "Ich habe Vera anders in Erinnerung" kommentiert, weint auch ein anderer dem einstigen Aushängeschild der Show hinterher und schreibt: "Vera Int-Veen hat sich ganz schön verändert." Doch damit nicht genug: Denn für manch einen scheint Angela ein regelrechtes Downgrade darzustellen. "Auch RTL muss sparen", stellt ein Zuschauer fest.

In dieser Staffel befindet sich auch ein bereits bekanntes Gesicht unter den Kandidaten. Bevor sich Claudia Haas bei "Schwiegertochter gesucht" anmeldete, hatte sie ihr musikalisches Glück bei DSDS versucht – vergeblich. Nun soll jedoch ihr persönliches Glück im Vordergrund stehen, wie sie RTL verriet: "Für meine Zukunft wünsche ich mir nichts sehnlicher, als die wahre Liebe zu finden."

TVNOW Vera Int-Veen, "Schwiegertochter gesucht"-Moderatorin

Instagram / claudia.haas_official Claudia Haas, "Schwiegertochter gesucht"-Kandidatin

