Unbeliebt? RTL meldet TV-Aus von "Schwiegertochter gesucht"

Von 2007 bis 2021 hatte die beliebte Fernsehmoderatorin Vera Int-Veen (56) die Datingshow Schwiegertochter gesucht moderiert. Nach ihrem Rücktritt aus der TV-Welt war die Kuppelshow ein Jahr lang vom Sender ausgesetzt worden. Im vergangenen Jahr ist die Sendung dann jedoch zurückgekehrt – und das mit Angela Finger-Erben (44) als neue Moderatorin. Auch in diesem Jahr startete eine neue Staffel des Datingformats auf RTL. Doch damit ist nun Schluss. Auf Instagram verkündet der Sender: "'Schwiegertochter gesucht' wird ab sofort nicht mehr im TV bei RTL laufen". Die neuen Folgen stehen ab jetzt nur noch exklusiv auf RTL + zur Verfügung, informiert der Sender die Fans.

Statt der Kuppelsendung läuft nun am Sonntagabend "Die Welpen kommen – Mit Martin Rütter (53)", verkündet RTL zusätzlich. In den Kommentaren zeigen sich die Fans über diese Veränderung nicht begeistert! "Nein oder? Ich hoffe, das ist ein Aprilscherz", fasst ein Nutzer seine Verwunderung in Worte. "Oh nein, diese Staffel war bisher so unterhaltsam. Das ist wirklich sehr, sehr schade", schreibt ein weiterer User enttäuscht.

Doch was ist der Grund für das plötzliche Absetzen der Sendung? Anscheinend sind die schlechten Einschaltquoten Auslöser für das TV-Aus, wie Quotenmeter nun berichtet. "Am Ostersonntag wollten nur noch 1,02 Millionen Zuschauer das Format sehen", schreibt das Magazin. Ein rapider Abstieg, denn noch vor zwölf Jahren erreichte die Sendung ganze vier Millionen Zuschauer. Für einige Nutzer auf Instagram ist das wohl kein Wunder. "Eine gute Entscheidung. Niemand braucht heutzutage eine Sendung, in der Menschen derart vorgeführt werden. Die Einschaltquoten haben das zum Glück zweifelsfrei bewiesen", kommentiert ein User unter dem Beitrag von RTL.

TVNow Karin, Vera und Gerhard bei "Schwiegertochter gesucht"

RTL Uwe und Mama Ulrike, "Schwiegertochter gesucht"-Kandidaten

