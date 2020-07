Anne Wünsche (28) wünscht sich mehr Selbstliebe. Gerade erst wollte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin noch einige Kilos abnehmen – in letzter Zeit hatte sie laut eigener Aussage einige Pfunde zugelegt und wollte mit einer Ernährungsumstellung einiges an Gewicht verlieren. Jetzt scheint die zweifache Mama aber voll und ganz zu ihrem Körper zu stehen: Anne zeigt ihre Figur im Netz ganz natürlich und ohne Filter.

Auf Instagram ruft die 28-Jährige zur #BikiniBody2020-Challenge auf und fordert damit mehr Realität im Internet. Die Idee dahinter: Jeder Körper ist ein Bikini-Body. Dabei macht sie den Anfang – und zeigt sich ihren Followern nur in Unterwäsche auf dem Bett sitzend. "Ich bin, wie ich bin. Mit all meinen Macken, meinem Körper und meiner verpeilten Art", meint sie in dem unbearbeiteten Clip. Es habe sie viel Überwindung gekostet, sich so zu zeigen, denn auch sie sei oft nicht zufrieden mit ihrem Körper.

Auf einem weiteren Video posiert sie im gleichen Outfit vor der Kamera. Anne zeigt den Speck an ihrem Bauch und will ihren Fans zeigen, dass auch ihr Body nicht perfekt ist. "Wichtig ist einfach, dass wir uns selbst treu bleiben und dass wir lernen mit unseren Fehlern offen umzugehen", appelliert sie vor allem an den weiblichen Teil ihrer Community.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juni 2020

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Ex-BTN-Darstellerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juni 2020



