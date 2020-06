Hat der Kilofrust nun ein Ende? Bereits vor einigen Wochen sagte Anne Wünsche (28) den überschüssigen Pfunden den Kampf an. Weil sie in letzter Zeit ein paar Kilo zugenommen hat, sollte ihr eine Ernährungsumstellung dabei helfen, diese wieder loszuwerden. Der erwünschte Erfolg blieb allerdings aus – doch da hatte Anne schon die nächste Idee: Am Morgen ein Esslöffel Apfelessig sollte es richten. Ob die Challenge erfolgreich war und sich etwas auf der Waage getan hat?

Für alle abnehmwütigen Fans hat Anne leider schlechte Neuigkeiten, denn die Mühe war umsonst. "Also, ich muss sagen, mir hat dieses Apfelessig bis jetzt nichts gebracht. Ich habe nicht ein Gramm bislang verloren", bringt die Influencerin ihre Community in ihrer Instagram-Story auf den neuesten Stand. Seit etwa einer Woche nimmt sie das angebliche Wundermittel mit Wasser verdünnt auf leeren Magen zu sich. "Total unnötig diese Qual jeden Morgen", lautet ihr abschließendes Fazit.

Anne geht mit ihrem Gewicht schon lange offen um und macht kein Geheimnis daraus, dass sie auch gerne mal zu Schokolade und Co. greift. Dass sich dadurch auch hin und wieder die Zahl auf der Waage ändert, davon lässt sich die zweifache Mutter aber nicht unter Druck setzen. "Das bringt nur schlechte Laune. Und ich denke immer: Würde es mich so krass belasten, würde ich täglich Sport machen. Aber da fehlt mir einfach die Motivation", erklärte sie kürzlich im Promiflash-Interview.

Anne Wünsche, Influencerin

Anne Wünsche im April 2020

Anne Wünsche, Influencerin



