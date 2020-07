Seit Ende April geht dieses Format auf TikTok ziemlich steil: die Webshow "Daily Pie". In verschiedenen Challenges treten deutsche TikTok-Stars in kurzen Episoden gegeneinander an und bringen die Fans damit zum Lachen. Ob nun Songtexte von Trendliedern der App erraten, beim Risky Roulette jemandem aus seiner Kontaktliste unangenehme Nachrichten schreiben oder eklige Drink- und Food-Challenges durchstehen – keine Aktion ist für die Macher zu krass. Promiflash durfte bei einem Drehtag in Berlin dabei sein und hat mit den anwesenden App-Stars Alina Mour (18), Laura Sophie (18), Julia Beautx (21), Tina Neumann (18), Simon Will und Doreen Dodipi über die Show gesprochen!

"Daily Pie" geht aktuell ziemlich durch die Decke. Innerhalb weniger Monate haben bereits über 400.000 Leute den Folgen-Button auf dem TikTok-Profil angeklickt – über 13 Millionen Mal wurde die verrückten Clips bereits gelikt. Für App-Sternchen Alina ist das nicht überraschend, denn: "Man lernt die Creator auf jeden Fall von einer anderen Seite kennen", erklärte sie im Promiflash-Interview. Julia feiert vor allem, dass das Format für den Zuschauer so abwechslungsreich ist. "Vor allem da sich Leute dort auch automatisch treffen und Videos zusammen machen, die das normalerweise vielleicht gar nicht tun würden", stellte sie klar. Genau das sehen auch Simon Will und Doreen Dodipi als Vorteil: Beim Dreh könne man sich super mit anderen Stars der Plattform "connecten".

Doch was sind denn nun die verrücktesten Sachen, die die Promis der Plattform bisher beim Dreh machen mussten? Für Alina, Laura und Julia sei auf jeden Fall die Challenge Risky Roulette am schlimmsten gewesen. "Man muss eine Nummer aus seinem Telefonbuch ziehen und dann eine Karte ziehen, was du machen musst. Für dich selber ist das natürlich superunangenehm, aber es ist so lustig", erklärte Julia. Tina musste schon diverse Dinge trinken oder essen für den Dreh. "Wir haben fast eine halbe Stunde gekotzt, aber dann ging es wieder", schloss sie ab.

TikTok / dailypie.tv Tina Neumann und Amira Wirth bei der TikTok-Show "Daily Pie"

Instagram / julia beautx Julia Beautx, YouTube-Star

Instagram / simonwill Simon Will und Doreen, Influencer



