Julia Beautx pusht Freundin SelfieSandra bei "Let's Dance"

Bei Let's Dance sorgte kürzlich nicht nur das Geschehen auf dem Tanzparkett für Gesprächsstoff. Am Rande zeigte sich Social-Media-Liebling Julia Beautx (25), die im Jahr 2023 den zweiten Platz in der Tanzshow belegte, besonders begeistert von ihrer Influencer-Kollegin Sandra Safiulov – besser bekannt als SelfieSandra (25). Im Interview mit RTL lobte Julia ihre Freundin begeistert: "Sandra ist eine Maschine! Sie macht das richtig gut!"

Die beiden Influencerinnen verbindet eine besondere Freundschaft, die abseits der Tanzfläche entstanden ist. Bei ihrem gemeinsamen Abenteuer in der Survival-Show 7 vs. Wild erlebten sie intensive Momente: Sie harrten im neuseeländischen Winter aus, teilten sich dort sogar einen Schlafsack, um in der Wildnis zu überleben. Deshalb bekräftigte Julia im Interview: "Selbst wenn mal was nicht klappt, dann hab' ich das Gefühl, keiner kann das besser ... irgendwie ... positiv machen wie Sandra!" Sandra wisse genau, wie man sich durchbeißt. Eine weitere Gemeinsamkeit der beiden ist ihr Tanzpartner bei "Let's Dance". Wie auch Julia tanzt sich aktuell SelfieSandra an der Seite von Profitänzer Zsolt Sándor Cseke (37) von Show zu Show.

SelfieSandra ist mit ihrer humorvollen Art seit Jahren ein fester Bestandteil der Social-Media-Welt. Neben ihrer Influencer-Karriere widmet sie sich inzwischen auch ihrem Podcast, in dem sie Themen aus ihrem Leben und ihrer Online-Welt mit den Fans teilt. Ihr Auftritt bei "Let's Dance" könnte nun ein weiterer Meilenstein in ihrer beruflichen Laufbahn sein – und zumindest Julia ist sich sicher: "Die wird das hier abreißen!"

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke im Finale von "Let's Dance" 2023

RTL / Stefan Gregorowius SelfieSandra und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance", 2025

