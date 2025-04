Neue Prime-Show "The Way Out" feierte erfolgreiche Premiere

Im Filmhaus Köln wurde die Premiere der neuen Prime-Video-Show "The Way Out" gefeiert. Bei dem Format treten zahlreiche Promis gegeneinander an, um in spannenden Rätselszenarien aus verschiedenen Räumen zu entkommen. Laut Blickpunktfilm waren neben den Moderatoren der Show Julien Bam (36) und Joon Kim (33) auch die Teilnehmer, darunter Julia Beautx (25), Wigald Boning (58), Michael Kessler (57), Mirja Boes (53) und TikTok-Star Dilara, dabei. Die Show wird ab dem 24. April exklusiv auf Prime Video zu sehen sein.

In der Show werden die Teams in vier unterschiedlichen Themenwelten wie "trügerisches Märchenland" oder einer "U-Boot-Mission" eingeschlossen und müssen sich durch knifflige Rätsel ihren Weg nach draußen bahnen. Während das Team der Content Creator mit ihren kreativen Ansätzen überzeugt, setzen die Comedians – wie bereits bei der Premiere deutlich wurde – auf Humor, um die Herausforderungen zu meistern. Das Team, das am schnellsten alle Episoden meistert, erhält den "The Way Out"-Pokal.

Die neue Prime-Video-Show "The Way Out", die auf einem belgischen Vorbild basiert, gilt als erste deutsche Escape-Room-Comedy-Produktion. Bei der Premierenveranstaltung in Köln zeigten sich alle Mitwirkenden gut gelaunt und voller Vorfreude auf die Ausstrahlung der Show.

Getty Images Teilnehmer von "The Way Out" bei der Premiere, Köln 2025

Getty Images Caroline Frier, Michael Kessler, Mirja Boes und Wigald Boning bei der "The Way Out"-Premiere in Köln

