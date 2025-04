"Geile Crew": "7 vs. Wild"-Team feiert sich beim Wiedersehen

Ein freudiges Wiedersehen gab es kürzlich auf der Fitnessmesse FIBO in Köln: Am Stand seines Fitnessunternehmens empfing Sportler Flying Uwe (38) einen großen Teil der Crew, die bei der letzten Staffel der Survival-Show 7 vs. Wild dabei gewesen war. Neben Autor Joe Vogel und Social-Media-Star Julia Beautx (25) fanden Musiker Joey Kelly (52) und YouTuber LetsHugo den Weg zu ihm. In einer Fotoreihe auf Instagram teilte Uwe den herzlichen Moment des Wiedersehens mit seiner Community und schrieb: "Verrückt, wie sich in 'nur' 14 Tagen echte Freundschaften entwickeln können!"

Die Fans reagierten begeistert auf die Bilder, die Uwe mit seinen Followern teilte, und feierten das Wiedersehen der "Survival-Helden". Positive Kommentare wie "tolle Gruppe" oder "Jeder einzelne von euch hat sich wacker geschlagen. Hut ab vor jedem von euch." häufen sich unter dem Post von Uwe. Auch einige der Beteiligten meldeten sich zu Wort. So schwärmte Joe unter Uwes Post: "So eine geile Crew!". Julia kommentierte unter dem Posting mit "Eine so tolle Energie, wenn wir zusammen sind".

Die Beziehung zwischen den Teilnehmern der Show wurde unter extremen Bedingungen geschmiedet. Während der letzten Staffel von "7 vs. Wild" mussten die Kandidaten über zwei Wochen in der Wildnis von Neuseeland überleben, was nicht nur ihre mentale Kraft, sondern auch ihre körperliche Stärke strapazierte. Auch am Fitnessmessen-Stand von Flying Uwe war der Zusammenhalt der Gruppe wieder deutlich zu spüren – ein Erlebnis, das offensichtlich nachhaltige Freundschaften hervorgebracht hat.

Instagram / flyinguwe Flying Uwe, Influencer und Sportler

Instagram / letshugo Flying Uwe und LetsHugo

