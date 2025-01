"Frühling"-Spezialfolge mit Julia Beautx und Simone Thomalla

Fans der ZDF-Serie "Frühling" erwartet dieses Jahr eine besondere Überraschung: Am 26. Januar 2025 wird mit "Backstage Frühling" eine Dokumentation ausgestrahlt, die faszinierende Einblicke hinter die Kulissen der beliebten Heimatserie bietet. Im Zentrum steht neben Hauptdarstellerin Simone Thomalla (59), die seit über einem Jahrzehnt die Rolle der Dorfhelferin Katja Baumann verkörpert, auch Julia Beautx (25), die seit 2018 als Lilly Engel zu sehen ist.

Neben spannenden Szenen vom Set nimmt die Dokumentation ihre Zuschauer auch mit zu heiklen Abenteuern, etwa wenn Julia ihren ersten Stunt vor der Kamera absolviert – ein absolutes Highlight der Sendung. Außerdem wird dem Geheimnis des berühmten Kirschstreuselkuchens in der Serie nachgegangen, der nicht nur Pfarrer Sonnleitner begeistert. Wer die Dokumentation "Backstage Frühling" sehen möchte, muss jedoch früh aufstehen: Das ZDF zeigt sie bereits um 5 Uhr. Ab dem 17. Januar kann sie jedoch auch rund um die Uhr in der Mediathek gestreamt werden.

Simone spielt im deutschen Fernsehen nicht nur in "Frühling" eine große Rolle. Bekannt wurde sie durch zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen wie "Das Traumschiff" oder "Tatort". Julia hingegen hat sich durch ihre Rolle in der Heimatserie eine neue Fangemeinde erschlossen. Vor ihrer TV-Karriere war sie vor allem online durch Social-Media-Inhalte bekannt. Beide Frauen haben durch ihre berufliche Verbundenheit am Set von "Frühling" offensichtlich ein enges kollegiales Verhältnis aufgebaut, das nun auch in der Dokumentation erlebbar wird.

