Julia Beautx gewährt Blick hinter die "Frühling"-Kulissen

"Frühling"-Fans aufgepasst: Julia Beautx (25), bekannt in der Rolle der Lilly Engel, hat via Instagram auf die neue Staffel der beliebten ZDF-Serie aufmerksam gemacht. Diese ist ab sofort in der ZDF-Mediathek verfügbar und läuft außerdem jeden Sonntag um 20:15 Uhr im Fernsehen. Doch das ist nicht alles: Die Social-Media-Ikone enthüllte, dass in der neuen Staffel ein besonderer Gast auftauchen wird – niemand Geringeres als ihr guter Freund und YouTuber Rewinside (32), bürgerlich Sebastian Meyer. Mit einem Augenzwinkern schrieb Julia: "Diesmal mit ganz besonderem Special Guest, dem vorher von der besten Schauspiel Coacherin der Welt (mir) noch n bisschen Unterricht gegeben wurde."

Julia nutzte ihren Post, um ihre Erlebnisse bei der Produktion mit ihren Followern zu teilen. Sie postete Szenenbilder vom Dreh und schwärmte von der Zusammenarbeit mit dem Team. "Und danke für und an das tollste und lustigste Team der Welt, auf ganz viele weitere wundervolle Folgen", schrieb Julia weiter. Rewinside, der durch Let's-Plays und Livestreams auf YouTube bekannt wurde, wagt sich mit seinem Gastauftritt in "Frühling" auf ein für ihn unbekanntes Terrain.

Julia ist längst nicht mehr nur ein Social-Media-Star. Seit ihrem Einstieg in die Fernsehrolle bei "Frühling" im Jahr 2018 hat sie sich eine treue Fangemeinde aufgebaut. An der Seite von Simone Thomalla (59) gehört Julia inzwischen zum festen Ensemble der Serie. Da Julia mit Rewinside eine langjährige Freundschaft verbindet, dürfen die Fans auf die neuen Folgen der Erfolgsserie "Frühling" gespannt sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / juliabeautx Julia Beautx, Bloggerin

Anzeige Anzeige

Instagram / juliabeautx Rewinside und Julia Beautx, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige