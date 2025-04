So liefen die "The Way Out"-Dreharbeiten für Julia Beautx

Social-Media-Star und Schauspielerin Julia Beautx (25) stellt sich in der neuen Comedy-Show "The Way Out", die ab dem 24. April auf Prime Video zu sehen ist, aufregenden Herausforderungen. Gemeinsam mit Joey's Jungle (30), CrispyRob (30) und Papaplatte (28) bildet sie das sogenannte "Internet-Team", das sich in spektakulär inszenierten Escape-Rooms gegen die Comedy-Riege um Michael Kessler (57), Mirja Boes (53), Wigald Boning (58) und Caroline Frier (42) behaupten muss. Vor allem die spektakulären Kulissen waren für Julia ein echtes Highlight. Insbesondere ein Raum, der als U-Boot gestaltet war, hat es der 25-Jährigen angetan: "Wir mussten durch Wasser tauchen, standen in einem wackelnden U-Boot und sind am Ende sogar quasi geflogen", schwärmt sie im Cool-Interview.

Die Dreharbeiten zu "The Way Out" fanden in einer Kölner Eventlocation statt, wo die Escape-Rooms zuvor aufwendig gestaltet wurden. Der Dreh in der Kirmes-Kulisse brachte Julia nicht nur an nervliche Grenzen, sondern sorgte mit einem unerwarteten Jump Scare auch für Adrenalinschübe. "Der Moment, als plötzlich das kleine, verschwundene Mädchen hinter der Tür auftauchte, war mein Highlight – oder eher Schocker", erinnert sich Julia im Interview. Die Zusammenarbeit mit ihrem Teamkollegen Joey habe sie als ideal empfunden, da beide ihre individuellen Stärken einbringen konnten und sich so ergänzt hätten: "Wir hätten die Räume allein niemals geschafft." Die beiden stachen als eingespieltes Duo heraus: "An manchen Stellen konnte Joey sein Nerd-Wissen auspacken, während ich das Brett vor seinem Kopf entfernt habe", scherzt die Influencerin.

Julia ist eines der bekanntesten Gesichter der jungen Social-Media-Generation, mit mehreren Millionen Followern auf Plattformen wie TikTok und Instagram. Abseits des Internets hat sie sich auch im TV einen Namen gemacht, beispielsweise durch ihre Rollen in ZDF-Serien wie "Frühling" und "Gestern waren wir noch Kinder". Die Teilnahme an "The Way Out" zeigt, wie vielseitig die Content Creatorin ist. Die Show, moderiert von Julien Bam (36) und Joon Kim (33), kombiniert cleveren Denksport mit Comedy-Elementen. Das Besondere: Verborgene Kameras fangen jede Reaktion der Teilnehmer ein – sei es ein Schreckmoment oder ein Lacher.

Instagram / joeys_jungle Joey's Jungle und Julia Beautx, Influencer

Instagram / juliabeautx Julia Beautx, Bloggerin

