Fast 23 Jahre ist es mittlerweile her, dass Prinzessin Diana bei einem tragischen Autounfall in Paris ums Leben gekommen ist. Die Princess of Wales wurde nur 36 Jahre alt und hinterließ neben ihrem trauernden Mann Prinz Charles (71) auch die damals noch total jungen Prinzen William (38) und Harry (35). Heute hätte Lady Di ihren 59. Geburtstag gefeiert. Diesen ganz besonders emotionalen Tag verbringt ihre Familie meistens ganz privat im Kreise ihrer Liebsten.

Auch wenn William und Harry in der Vergangenheit den Anlass auch schon dazu genutzt haben, öffentlich um ihre verstorbene Mutter zu trauern, erfolgt das Andenken an Diana in der Regal im Privaten. "Ich rede ständig über Granny Diana. Wir haben mehr Fotos im Haus aufgehängt", erklärte der älteste Sohn der königlichen Lady bereits vor einiger Zeit im Gespräch mit Hello. Die royalen Experten sind sich sicher, dass auch der heutige Tag ganz im Sinne der positiven Erinnerungen an Diana steht. So, wie William seinen Kindern George (6), Charlotte (5) und Louis (2) offenbar stetig von ihrer Großmutter erzählt, will ihm auch sein Bruder Harry nacheifern, sobald Sohnemann Archie (1) alt genug ist.

Obwohl Williams Frau Kate (38) ihre Schwiegermutter nie persönlich kennengelernt hat, versucht auch sie das Andenken der Blondine aufrechtzuerhalten. Vor allem durch die ein oder andere modische Nachahmung hat die Herzogin dem Elternteil ihres Ehemanns in den vergangenen Jahren immer wieder Tribut gezollt.

REX FEATURES LTD. / ActionPress Prinz Charles und Prinzessin Diana mit Prinz William und Prinz Harry, 1987

Instagram / kensingtonroyal Prinz William mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

Getty Images Herzogin Kate



