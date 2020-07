Romantische Neuigkeiten von Marcus Grüsser (53)! 2015 hatte sich seine damalige Frau, Jessica Boehrs (40), von dem Schauspieler getrennt – nach zehn Jahren Beziehung. Für Marcus war das anscheinend plötzlich gekommen. Danach wollte der "Kreuzfahrt ins Glück"-Star erst einmal Single bleiben. Doch dann traf er auf einer Grillparty die Frau, die sein Leben schlagartig auf den Kopf stellte: Stylistin Sylvie Lindenbauer. Nun wurde bekannt: Die beiden haben ihre Partnerschaft bereits auf die nächste Stufe gehoben.

Laut Bunte haben die Turteltauben sich bereits im Mai das Jawort gegeben – und das ganz still und leise. Auf dem Standesamt in Aschau am Chiemsee sollen Marcus und seine Sylvie ihre Liebe besiegelt haben. Mehr dazu ist bisher nicht bekannt. Offenbar hat sich Sylvie dazu entschlossen, den Namen ihres Partners anzunehmen, das lässt jedenfalls ihre Website vermuten. Für den 53-Jährigen ist das nach seiner Scheidung 2019 die zweite Ehe.

Warum die erste Ehe scheiterte, ist ebenfalls bekannt. Jessica und Marcus trennten sich damals, weil sie Kinder wollte, er nicht. Danach kam die Ex-Novaspace-Sängerin mit dem besten Freund ihres Ex-Manns zusammen. Zwar konnte der ihren Kinderwunsch erfüllen, dennoch sind sie beiden inzwischen kein Paar mehr. Dieser Verbindung entstammen die Söhne Victor und David.

ActionPress Marcus Grüsser mit seiner Frau Sylvie Lindenbauer

ActionPress Marcus Grüsser und seine Frau Sylvie Lindenbauer in München 2017

ActionPress Marcus Grüsser und seine Frau Sylvie Lindenbauer



