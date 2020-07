Ist Betty Taube (25) tatsächlich wieder Single? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist seit 2016 mit dem Profi-Kicker Koray Günter (25) verheiratet. Doch vor wenigen Tagen fiel einigen Fans auf: Das Paar folgt sich nicht mehr auf Social Media und nicht nur das: Die Beauty scheint auch gemeinsame Fotos von ihrem Account gelöscht zu haben. Jetzt gibt es einen weiteren, beunruhigenden Hinweis auf eine mögliche Trennung...

Am Mittwoch war die 25-Jährige in der Instagram-Story ihrer GNTM-Freundin Jana Heinisch zu sehen. Mit einem breiten Lächeln machte sie sich an einer Luftpolsterfolie zu schaffen. Als Jana die Kamera dann auf ihre Hände richtet, fiel auf: Von Bettys Ehering fehlte jede Spur. Hat sie das Schmuckstück etwa abgelegt, weil sie und Koray nicht länger zusammen sind, oder steckt etwas anderes dahinter?

Noch im vergangenen September plauderte die Laufstegschönheit mit Promiflash ganz munter über ihre Ehe und die Familienplanung. Koray hätte am liebsten schon drei Kinder, Betty selbst fühle sich aber noch nicht bereit. Gestritten hätten sie deshalb aber nie. "Er weiß ja, dass ich meinen eigenen Kopf habe und wenn ich nicht dabei bin, wird das erst mal nichts", betonte sie.

Getty Images Betty Taube-Günter und ihr Mann Koray bei der McDonald's Charity-Gala 2016

Matthias Nareyek/Getty Images for Marcell von Berlin Betty Taube, Model

Instagram / korayguenter28 Betty Taube und Koray Günter



